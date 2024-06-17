حقيقة اقتراب انضمام فان دايك للنصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي يرغب في ضم نجم ليفربول، لتدعيم صفوف الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت تقارير أن النصر فتح المفاوضات مع ممثلي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، وذلك لينضم للفريق السعودي ويصبح أعلى المدافعين أجرًا في العالم.

حقيقة رحيل فان دايك للنصر السعودي

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو“، أن ليفربول لم يتلق أي عروض من جانب نادي النصر لرحيل فان دايك، والنادي الإنجليزي يُخطط لبقاء اللاعب.



وكان ان فان دايك ألمح من قبل، أن رغبته الأولى هي الاستمرار داخل ليفربول، وذلك بعد تولي آرني سلوت تدريب الفريق الإنجليزي.

وسوف ينتهي عقد فان دايك مع فريقه ليفربول، في نهاية صيف 2025.