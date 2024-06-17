حسام أشرف ينافس ثلاثي أجنبي على صدارة هدافي الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - ينفرد حسام أشرف نجم فريق بلدية المحلة المعار من نادي الزمالك، بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر حسام أشرف صدارة الهدافين برصيد 12 هدفا من 23 مباراة خاضها مع بلدية المحلة بجانب صناعة هدفين أخرين، ويليه المهاجم الأنجولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 10 أهداف ويأتي في المركز الثالث، الثنائي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي ومايلي لاعب بيراميدز بتسعة أهداف لكل منهما.

تألق حسام أشرف مع بلدية المحلة في الموسم الحالي دفع إدارة نادي الزمالك لإعادة اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الجانب الهجومي للقلعة البيضاء في ظل الحديث عن رحيل مهاجميه بعد نهاية الموسم الحالي.

ويشهد اليوم الاثنين إقامة 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي باستاد خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، بينما يحل إنبي ضيفاً على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية فى السابعة مساء، فيما يلاقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساءً أيضاً.