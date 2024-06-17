شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف البنك الأهلى باستاد خالد بشارة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الجونة نظيره البنك الأهلي باستاد خالد بشارة فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويطمح الجونة فى تحقيق الفوز على البنك الأهلي في مواجهة اليوم بحثا عن البقاء فى المنطقة الدافئة بجدول الدوري والابتعاد عن مناطق الخطر مع احتدام المنافسة في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

فيما يتطلع البنك الأهلي للخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

واستقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على إعادة أيمن أشرف مدافع الفريق للتشكيل الأساسى في المواجهة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile". ويأتي ذلك عقب تألق اللاعب في التدريبات الجماعية، كما أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة في الفريق، لذا قرر الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى إعادته لخط الدفاع.