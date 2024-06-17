12 غياب في صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها اليوم الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام المصري 12 لاعب، وهم ناصر ماهر، ومحمود شيكابالا، ومحمود الونش، وأحمد فتوح وأحمد حمدي، والجزيري، والزناري، ومحمد عاطف بسبب الإصابة، كما يغيب عمر جابر للإيقاف، ويغيب محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية، ويغيب موتيابا بسبب رفضه العودة إلى القاهرة.

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وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، التي لعبت الجمعة الماضية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 18 مباراة.

وكان الزمالك قد نجح في التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الحالي، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي في إياب نهائي البطولة.