الليلة.. مواجهة مثيرة بين الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة مواجهة مثيرة بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

ويسعي الزمالك لمواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة جدول الدوري المصري، لاسيما أن الزمالك حقق ريمونتادا أمام سيراميكا فى الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

ويدخل الفارس الأبيض لقاء المصري البورسعيدي بالعديد من الغيابات، حيث يفتقد عمر جابر للايقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى كل من: شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده)، موتيابا (منتظر عودته للقاهرة)، ياسر حمد (منتظر عودته للقاهرة).

وحرص المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك على وضع خطة للتغلب علي اجهاد اللاعبين خاصة أن الفريق واجه سيراميكا الجمعة ثم حصّل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، وعادوا للتدريبات أمس الأحد وقبل السفر إلى الإسكندرية، وبدا جوميز النزول بالأحمال البدنية والعمل على استشفاء اللاعبين بعد كل مرة والاكتفاء بالتدريبات الفنية.

على الجانب الآخر، يبحث المصري البورسعيدي عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، كما حدث فى مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، وذلك للحفاظ على وصافة الدوري، وكان الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة علي ماهر، قد استغل فترة التوقف لتجهيز اللاعبين، حيث خاض المصري مباراة ودية أمام النصر الليبي تعادل خلالها بهدفين لمثلهما.

ويستعيد المصري البورسعيدي خدمات التونسي معتز زدام، لاعب الفريق، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث كان قد غاب عن مواجهة المصري وجمهورية شبين في كأس مصر والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف وتأهله لدور لـ 16، كما يفتقد الفريق البورسعيدي خدمات ميدو جابر بسبب تعرضه للطرد في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويدير مواجهة الزمالك والمصري تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويُعاونه كلاً من سامي هلهل وأحمد صلاح، فيما يتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو يتواجد كل من محمود البنا ويعاونه يوسف البساطي.

تشكيل الزمالك المتوقع

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: إبراهيما نداي- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- محمد شحاتة.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا- زياد كمال- عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي- ناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدي، محمد دبش، كريم العراقي

خط الوسط: معتز زدام، محمود حمادة، سمير فكري

خط الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.