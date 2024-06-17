منتخب مصر للكرة الطائرة يستعد لبطولة كأس التحدي في الصين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو، للمشاركة في بطولة كأس التحدي والمقرر لها خلال الفترة من 2 وحتى 8 يوليو المقبل في البطولة التي تستضيفها الصين.

وتشهد بطولة كأس التحدي مشاركة 8 منتخبات وهي مصر والصين وأوكرانيا وبلجيكا وقطر وكرواتيا وتشيلي والمكسيك، ويتأهل صاحب المركز الأول فقط للدوري العالمي.

ويبدأ المنتخب الوطني مشاركته بمواجهة منتخب قطر في دور الثمانية يوم 4 يوليو المقبل، وثم يلتقي مع الفائز من مواجهة الصين والمكسيك حال الفوز.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فرناندو مونزو، برنامج الإعداد لأولمبياد باريس حيث من المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة إلى اليابان يوم 24 من يونيو الجاري لخوض معسكر وبطولة ودية وتستمر حتى 1 من يوليو المقبل.

وتعاقد مؤخرًا الاتحاد المصري مع الإسباني فرناندو مونزو لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويقود خلالها المنتخب الوطني في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي

نص اتفاق الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني للمنتخب الأول للرجال على أن يحصل على راتب شهري بقيمة 7 ألاف يورو خلال الفترة التي سيتولى فيها قيادة المنتخب الأول.

واتفق اتحاد الكرة الطائرة مع المدير الفني على تولي تدريب المنتخب لمدة ثلاثة أشهر فقط على أن ينتهي التعاقد بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويحصل المدير الفني للمنتخب الأول للكرة الطائرة على مبلغ 21 ألف يورو بما يوازي 1027453 جنيه مصري للمدير الفني فقط وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي الأهلي.

وكان اتحاد الكرة الطائرة تفاوض مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المدير الفني خلال الفترة الحالية لقيادة المنتخب في بطولة التحدي بالصين خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو القادم ثم نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس العام الجاري.

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