منتخب رفع الأثقال البارالمبي يغادر إلى جورجيا للمشاركة في كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - سافرت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، إلى جورجيا للمشاركة في بطولة كأس العالم، خلال الفترة من 17 إلى 27 يونيو الجاري، في المحطة الأخيرة من محطات التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتتكون البعثة من عماد رمضان امين صندوق اللجنة البارالمبية ، أندريه أتشيبريه المدير الفني للمنتخب، محمد عزت متولي مدرب هاني محمد محمود مدرب ، علي محمد احمد مدير إداري المنتخب الوطني للرفع الأثقال البارالمبي.

تضم قائمة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي 4 لاعبين و5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال:

شريف عثمان

محمد صبحي

عمرو فاروق

محمد سليمان.

وتضم قائمة السيدات:

نادية فكرى

رحاب رضوان

راندا تاج الدين

فاطمة محروس

صفاء إبراهيم

ويرأس البعثة عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا، وعلي محمد إداري، ولؤي نصر طبيب، ورضوى نور الدين معد نفسي.