مدافع جديد على رادار الزمالك في الصيف

عاد أحمد حسام مدافع نادي الجونة إلى دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أحمد حسام قد اقترب من الانضمام إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن المفاوضات بين مسؤولي الناديين توقفت بسبب بعض الخلافات المادية.

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وتنتظر إدارة الزمالك قرار جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، بشأن ضم أحمد حسام، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الجونة من أجل التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب.

وقدم أحمد حسام، صاحب الـ 22 عامًا مستوى متميزًا مع فريق الجونة، ويحمل شارة قيادة الفريق الساحلي.

يُذكر أن الزمالك سيواجه المصري اليوم، الإثنين، على ستاد الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية من الدوري على فريق سيراميكا كليوبترا، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1، بفضل هدفين من عبد الله السعيد وإبراهيما نداي.