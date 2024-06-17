اخبار الرياضه

رومانيا تتقدم على أوكرانيا بهدف في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب رومانيا الشوط الأول متقدمًا على أوكرانيا بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا " يورو 2024".

سجل نيكولاي ستانسيو هدف منتخب رومانيا الوحيد في الشوط الأول من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 29 فشل لونين حارس أوكرانيا وريال مدريد في التصدي لها.

بدأ منتخب رومانيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: نيتا.

الدفاع: راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو

الوسط: بوركا و كومان و روي مارين

الهجوم: دراجوس و مان و ساتنسيو

يذكر أن منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا