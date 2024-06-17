رومانيا تتقدم على أوكرانيا بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب رومانيا الشوط الأول متقدمًا على أوكرانيا بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا " يورو 2024".

سجل نيكولاي ستانسيو هدف منتخب رومانيا الوحيد في الشوط الأول من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 29 فشل لونين حارس أوكرانيا وريال مدريد في التصدي لها.

بدأ منتخب رومانيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: نيتا.

الدفاع: راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو

الوسط: بوركا و كومان و روي مارين

الهجوم: دراجوس و مان و ساتنسيو

يذكر أن منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020.