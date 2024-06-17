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رسميا.. نادي إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، رحيل سيرجيو راموس مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأندلسي.

وعاد "راموس"، إلى نادي إشبيلية، مطلع الموسم الماضي، بعدما رحل عن صفوف الفريق قبل 19 عامًا، إلى صفوف نادي ، حيث خاض 37 مباراة وسجل 7 أهداف.

وقال نادي إشبيلية في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، إن راموس أبلغ مسؤولي النادي أنه لن يستمر في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وتقرر أن يودع راموس جماهير النادي، في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء، بحضور رئيس النادي خوسيه ماريا ديل في ملعب سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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