"على نفقته الخاصة".. طلب عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 25 من الشهر الحالي، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن النادي الأهلي أرسل خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة طالبه باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك في الدوري.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي أرسل في وقت سابق خطاب رسمي يحتج فيه على الأخطاء التحكيمية وأشار خلاله إلي أنه سيطلب تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية.

وأتم المصدر، أن الأهلي أرسل الخطاب إلى اتحاد الكرة قبل أجازة العيد لاستقدام حكام أجانب على أن يتحمل التكاليف المالية المطلوبة، مؤكدا أنه يثق بشكل كامل في الحكام المصريين لكن طلبه لرفع الحرج عنهم في ظل الضغوط الشديدة التي يمارسها البعض في الآونة الأخيرة.

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