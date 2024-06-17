مصدر يكشف سبب نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى ملعب المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر سبب نقل مباراة الزمالك ونظيره فاركو إلى ملعب المقاولون العرب بدلًا من استاد القاهرة.

الزمالك من المقرر أن يلتقي نظيره فاركو مساء يوم الجمعة 21 يونيو في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن سبب تغيير الملعب يعود لوجود بعض أعمال الصيانة في استاد القاهرة، مما أدى لنقل عدة مباريات بالدوري المصري إلى ملاعب آخرى.

ونوه المصدر إلى أن نادي الزمالك كان يرغب في خوض المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ حيث سيواجه نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم ولكن لم يحدث اتفاق بين نادي فاركو ومسؤولي اتحاد الكرة لتُنقل المباراة إلى استاد المقاولون العرب.

يُذكر أن شركة تذكرتي قد فتحت باب الحجز اليوم، لتذاكر مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري الممتاز.

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