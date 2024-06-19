ليفربول يقدم مدربه الجديد آرني سلوت

ياسر رشاد - القاهرة - رحب نادي ليفربول الإنجليزي بمدربه الجديد الهولندي آرني سلوت والذي تولى مهمة القيادة الفنية للريدز خلفًا للألماني يورجن كلوب والذي أعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم المنقضي.

وأعلن نادي ليفربول رحيل يورجن كلوب بعد رحلة مميزة حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ومونديال الأندية.

تعليق سلوت على توليه تدريب ليفربول :

أود أن أقول إنني مليء بالطاقه بسبب الإجازة التي قضيتها، متحمس، أتطلع حقا إلى التحدي الجديد الذي ينتظرني، أنا بالطبع ننظر إلى ارضية التدريب، وهو أمر رائع، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نتطلع إليها.

ردة فعل ارني سلوت على غناء يورجن كلوب

وقال سلوت على غناء يورجن كلوب له: " اتوقع هذا يظهر لماذا هو محبوب هنا، ليس فقط بسبب البطولات ولكن بسبب شخصيته، أن تجعل المشجعين يغنون اسم خليفتك قبل مجيئك ".

هناك الكثير من الناس الذين ياتون إلى منزلي ويغنون هذه الأغنية.