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ميكالي يناقش مع اتحاد الكرة حسم الثلاثة الكبار فى الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا _ حسن السعدني

الأحد، 23 يونيو 2024 08:30 ص

يناقش روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مع اتحاد الكرة مصير اللاعبين الستة الذين رشحهم لاختيار 3 منهم للمشاركة فى أولمبياد باريس، وهم محمد صلاح لاعب ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمود تريزيجيه جناح طرابزون سبورت التركي.

ويرغب ميكالي فى حسم الأمر خلال الساعات المقبلة خاصة أنه سيتم ارسال القائمة النهائية يوم 3 يوليو المقبل.

ووفقا للائحة الأولمبياد، فالقائمة النهائية لكل فريق تضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبًا لإصابة أي لاعب.

وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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