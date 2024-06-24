"فاض الكيل وحذرنا من كوارث".. تعليق ناري من ميدو على انسحاب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قرار نادي الزمالك، بعد استكمال باقي المباريات في بطولة الدوري وفي مقدمتها مواجهة الأهلي غدا، بسبب عدم انتظام جدول المسابقة ووجود مؤجلات للفريق المنافس.

قال ميدو في برنامجه عبر قناة "المحور": "حذرنا كثيرا من أزمات ستحدث في الدوري، بنحذر منذ أكثر من موسمين من كوارث ستحدث في المسابقة، والزمالك فاض به الكيل في الفترة الأخيرة، وما يحدث يسبب خسائر فادحة للكرة المصرية".

أكمل: "ما يحدث في الوقت الحالي يتسبب في ضرر كبير للكرة المصرية، وأريد أن أطرح سؤالًا واحدًا.. أين عدالة كرة القدم في الدوري المصري؟، ومطالبات الزمالك الموجهة لـ لجنة المسابقات طبيعية للغاية، وتتواجد في جميع الدوريات حول العالم".

أضاف: "لا أتحدث عن الدوريات الكبرى مثل الألماني والإيطالي والإسباني، بل في منطقتنا العربية والأفريقية، الدوريات المحلية تسير مثل الساعة، بالدقيقة وتنتهي في مواعيدها، واحنا عندنا ناس ضد التطوير".

أوضح: "لابد من حدوث تغيير في الأشخاص، وتواجد فكر جديد في إدارة الكرة في مصر، أنا أحاول أن أنقل لكم الأجواء الأوروبية، والجميع هنا يأخذ الأمور بين الأهلي والزمالك، ولكن علينا تطوير مسابقة الدوري وجعلها مثل دوريات البلدان الأخرى".

وأتم تصريحاته: "الجمهور المصري يحب الكرة، ويفرح بفوز فريقه، وعلينا توفير جو مناسب لكرة القدم ووجود عدالة وانتظام في المسابقة، احنا دوري له تاريخ كبير، وأشكر الزمالك على مطالبته بحقوقه، والدوري مصري كبير وله تاريخ صنعوا نجوم في الملاعب".

اقرأ أيضا:

ثنائي الزمالك يطالبون الرحيل عاجلا وجوميز يحسمها