الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لجدول مباريات الدوري المصري، يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك غدا الثلاثاء، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

ومنح السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللاعبين راحة من المران أمس الأحد، في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبين، بسبب ضغوط المباريات في الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع فريق المصري البورسعيدي في عدد النقاط.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، يرفض خوض مواجهة الغد حتى الآن، وفقا لتصريحات مجلس إدارة النادي، بسبب المطالبة بخوض المنافس المباريات المؤجلة، وهو ما ترفضه رابطة الأندية.

اقرأ أيضا:

"فاض الكيل وحذرنا من كوارث".. تعليق ناري من ميدو على انسحاب الزمالك

ثنائي الزمالك يطالبون الرحيل عاجلا وجوميز يحسمها