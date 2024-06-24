سعد ميسي يقود تشكيل زد أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد عن تشكيل الداخلية، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مواجهة زد أمام الداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد السلام.
تشكيل زد أمام الداخلية
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- عبدالله بكري- محمد سمير- محمد أشرف.
الوسط: أحمد الصغيري- محمود نبيل- أحمد عاطف قطة- عبدالرحمن البانوني- شادي حسين.
الهجوم: مصطفى سعد ميسي.
ويرغب زد في تحقيق الفوز على الداخلية في المباراة التي يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.