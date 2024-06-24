اخبار الرياضه

سعد ميسي يقود تشكيل زد أمام الداخلية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد عن تشكيل الداخلية، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة زد أمام الداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد السلام.

تشكيل زد أمام الداخلية

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- عبدالله بكري- محمد سمير- محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري- محمود نبيل- أحمد عاطف قطة- عبدالرحمن البانوني- شادي حسين.

الهجوم: مصطفى سعد .      

ويرغب زد في تحقيق الفوز على الداخلية في المباراة التي يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا