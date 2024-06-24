بعد أزمته الصحية.. أحمد رفعت يظهر لأول مرة في مران فيوتشر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تواجد لاعب فريق مودرن فيوتشر، أحمد رفعت بتدريبات ناديه اليوم الإثنين في أول ظهور له بعد أزمته الصحية.

ولم يخض رفعت التدريبات بل حضر وصافح الجهاز الفني واللاعبين وتواجد معهم لدعمهم ومقابلة مجلس إدارة ناديه.

أحمد رفعت كان قد سقط بصورة مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام نظيره الاتحاد السكندري في الدوري بشهر مارس الماضي.

وظلّ رفعت بالمستشفى قرابة شهر قبل أن يُغادرها ولكن مكثّ في منزله ولم يعد لفريقه قبل أن يظهر بتدريبات اليوم.

وشارك صاحب الـ 31 عاماً مع مودرن فيوتشر بالموسم الجاري 2023/2024 في 5 مباريات سجل خلالها هدفين.

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