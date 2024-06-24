شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يهزم زد بهدف كريم يحيى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الداخلية على نظيره زد بهدف نظيف فى المباراة التي جرت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الداخلية اللاعب كريم يحيى في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد زد عند 38 نقطة.

بدأ زد المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - عبد الله بكري - محمد سمير- محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري - محمود نبيل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن البانوني - شادي حسين.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي.