منافس إسبانيا المحتمل في ثمن نهائي يورو 2024

نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في حسم تأهله إلى دور ثمن نهال كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد الفوز على نظيره ألبانيا.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على نظيره ألبانيا، بهدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، أمس الإثنين.

وتأهل منتخب إسبانيا، إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا بعد أن احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

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ويلتقي منتخب إسبانيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا يوم الأحد المقبل، مع ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

في المجموعة الأولى يتواجد المجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما في الرابعة لم يتم حسم المقعد والتي تضم هولندا وفرنسا والنمسا وبولندا.

فيما تضم المجموعة الخامسة رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، أما السادسة فتضم البرتغال وتركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.