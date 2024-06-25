تاريخ مواجهات الأرجنتين وتشيلي قبل موقعة كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من كلاسيكيات الكرة اللاتينية بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

ويدافع منتخب الأرجنتين على لقب كوبا أمريكا كونه حامل اللقب في النسخة الماضية على حساب البرازيل، ولكن راقصي التانجو لديهم ذكرى حزينة أمام تشيلي بعدما نجح الأخير في خطف لقب كوبا أمريكا في نهائي نسخة 2016، ما ساهم في خروج ميسي لإعلان اعتزاله اللعب الدولي قبل العودة في قراره.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وتشيلي

تقابل منتخبا الأرجنتين وتشيلي 95 مرة في مختلف المسابقات، حيث حقق راقصي التانجو 62 فوزًا وحقق تشيلي 8 انتصارات فقط، توج بلقبيه الوحيدين في كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 بعدما تغلب على الفريق الأبيض والسماوي بركلات الترجيح في المباراة النهائية خلال تلك النسختين.

وتنطلق مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في تمام الساعة الرابعة فجر غدا الاربعاء ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا 2024، فجر الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024.

تعتبر مواجهة الأرجنتين هي المباراة الأكثر شيوعا لتشيلي على مدار تاريخه، في حين يعد المنتخب الملقب بـ"لا روخا" ثالث أكثر المنتخبات التي واجهها منتخب (راقصو التانجو) طوال مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة.

