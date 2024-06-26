مصر والمانيا تتوجان بذهبية تتابع السيدات والرجال في اليوم الأول

ياسر رشاد - القاهرة - بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث..

الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 10:18 م 6/25/2024 10:18:00 PM

انتهت فعاليات اليوم الأول من بطولة العالم للناشئين في الخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

وحصد الزوجي المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر أولى ذهبيات مصر بالبطولة، بعد التتويج بالمركز الأول لمنافسات تتابع السيدات عقب حصدهما لـ 1241 نقطة.

وجاء الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال بالمركز الثاني برصيد 1232، والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو في المركز الثالث برصيد 1211 نقطة.

وفي منافسات تتابع الرجال جاء الثنائي المصري المكون من محمد حاتم حسن وأسامة مدحت زكي بالمركز الخامس برصيد 1385 نقطة، وتوج زوجي المانيا المكون من موريز كلينكيرت وتيم ليي بالميدالية الذهبية متفوقا على ثنائي فرنسا الذي فاز بالفضية وزوجي اوكرانيا الذي حصد البرونزية.

وقام بتسليم الميداليات كلا من: الدكتور شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والدكتور محمود مشالي مستشار رئيس الاكاديمية للشئون الرياضية، ودكتور احمد خلف مدير الادارات الرياضة بالاكاديمية، ودكتور باسل جميل عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وكابتن عوض سامي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتنطلق صباح غد الاربعاء، تصفيات فردي الناشئين والناشئات بمشاركة الرباعي "معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان" في فردي الرجال، فيما يمثل منتخب السيدات"ملك إسماعيل ، أميرة قنديل ، فريدة أبو هاشم وزينة عامر".

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة يمثلون 42 دولة.