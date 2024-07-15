طارق السعيد: أرفض المغامرة بعدد كبير من الشباب في التشكيل الأساسي للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ بالدفع بهذا العدد من اللاعبين الشباب في مباريات الدوري الممتاز مؤخراً.

وقال طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق:" أرفض المغامرة بعدد كبير من الشباب في التشكيل الأساسي للزمالك وعلى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني إعادة الحسابات في هذا الشأن "



وتابع:"يجب توظيف هذه المجموعة من اللاعبين الشباب بشكل جيد من جانب جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في المباريات المقبلة ".