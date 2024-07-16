وزير الشباب يبحث مستجدات تطوير الرياضة الإفريقية الجامعية مع الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع لجنة التطوير بالإتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU وذلك لبحث العديد منً الموضوعات المتعلقة بالخطط المستقبلية للاتحاد وتطوير المنافسات وأوجه الممارسة الطلابية بشتي انواعها.

وتناول اللقاء سبل تطوير الأنشطة الرياضية لشباب الجامعات بالدول الأفريقية وتحقيق أهداف الاتحاد .

كما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتفعيل وتوزيع الأعمال داخل اللجان المشكلة بالاتحاد وايضا إنهاء إجراءات مشاركة الاعضاء المصريين في اللجان المختلفة.

واطلع "صبحي "علي مستجدات الأعمال داخل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في مصر .

واشار وزير الرياضة الي أننا نسعي بكل قوة لتفعيل المكتب المصري بالقاهرة لانهاء الرؤية التطويرية والمستقبلية داخل الاتحاد .

واكد "صبحي " أننا لن ندخر أي جهدٍ من خلال تواجدي كرئيس للاتحاد الافريقى للرياضة الجامعية لتحقيق المزيد من النجاحات لمصلحة النهوض بالرياضة الجامعية بافريقيا ، وتعزيز التعاون بين الجامعات داخل القارة بما يحقق مزيد من التطوير علي ارض الواقع .

حضر اللقاء كلا من الدكتور أحمد فاروق والدكتور عبد الله فرماوي وهايدي عارف أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.



