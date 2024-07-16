شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأفريقية تعتذر للمصور المعتدى عليه بمباراة الأهلى وبيراميدز وتستبعد الموظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، بياناً رسمياً تؤكد من خلاله كامل احترامها لكافة الجهات والمؤسسات التي تساهم في نجاح المنظومة الرياضية والحفاظ على ظهور الملاعب المصرية في كافة المجالات والأنشطة الرياضية في أفضل صورها أمام العالم.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

الشركة الأفريقية للأمن والحراسة ش . م . م بیان A.S.S.C. - تؤكد الشركة الإفريقية كامل الإحترام والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات التي تساهم في نجاح المنظومة الرياضية والحفاظ على ظهور الملاعب المصرية في كافة المجالات والأنشطة الرياضية في أفضل صورها أمام العالم.

ولذا تؤكد الشركة الإفريقية على حسن التعامل مع كافة الجهات والأفراد لإنجاح تلك المنظومة.

وتؤكد الشركة أن ما حدث في نهاية مبارة النادى الأهلي ونادى بيراميدز بالدوري بإستاد القاهرة الدولى هو موقف فردى من موظف أمن بالشركة تجاه أحد المصورين ، وهو أمر لا تقبله رئاسة الشركة ولا اللوائح المنظمة لها. - وعليه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه المخطئ وتم استبعاده من العمل بالنشاط الرياضي تماماً. - وتبدى الشركة الأفريقية اعتذارها للمصور عما حدث ، كما أكدت رئاسة الشركة على أفرادها حسن التعامل وضبط النفس مع الجميع وعدم السماح بتجاوز حدود التعامل مع كافة الأجهزة والجهات المنوط بها إظهار الرياضة المصرية بالشكل المشرف.

وكانت مباراة الأهلى وبيراميدز شهدت تعرض المصور الصحفى كيرلس صلاح للاعتداء من قبل موظف أمن بالشركة الأفريقية المسئولة عن أمن الملعب لذا حرص مسئولو الشركة على إصدار بيان لتوضيح ما حدث والتأكيد على رفض هذه التصرفات.