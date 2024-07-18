شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17-7-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تسلم مسئولو نادى الزمالك خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم تمهيداً لرفع إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

أحمد فتوح يعود لقائمة الزمالك أمام بروكسى بعد غياب 51 يوما

عاد أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لقائمة فريقه فى مواجهة بروكسى المقرر لها غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس مصر.

الزمالك يتسلم خطابا من فيفا تمهيداً لرفع إيقاف القيد فى قضية بوطيب

تسلم مسئولو نادى الزمالك خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم تمهيداً لرفع إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

الزمالك يعتمد خطة الكرة النسائية للموسم الجديد خلال ساعات

يترقب قطاع الناشئين و الاكاديميات بنادى الزمالك برئاسة بدر حامد ، اعتماد خطة الكرة النسائية بالنادى ، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد بعد أن تم تكوين فريق للكرة النسائية.

الزمالك يجهز دفعة من المستحقات المتأخرة اللاعبين

بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز دفعة من المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة، لتحفيزهم خلال المباريات التي يتم خوضها الفترة القادمة.

بروكسى يشد الرحال للقاهرة لمواجهة الزمالك في كأس مصر.. صور

يسافر فريق بروكسى أحد أندية دورى المحترفين، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 في كأس مصر.

موسى ماريجا معروض على الزمالك في الصيف

عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات موسى ماريجا لاعب الهلال السعودى والشارقة الاماراتى، على مسئولي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك يطلب من كاف حيثيات حكم عقوبات الكونفدرالية لتقديم الاستئناف

طلب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" إرسال حيثيات الحكم في العقوبات التي تم توقيعها على النادى بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية.

جوميز يحسم مصير نيمار فى الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة بروكسي غدا، الخميس باستاد القاهرة الدولي في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.