نادي الكاظمة الكويتي يصدر بيانا بشأن واقعة مباراته الودية مع تليفونات بني سويف

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي الكاظمة الكويتي بيانا رسميا توضيحي لأحداث المباراة الودية أمام فريق من الهواة علي أنه نادي تليفونات بني سويف المصري خلال المعسكر التحضيري للنادي في مصر.

وأعلن نادي الكاظمة انه لن تقام اي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية من مسئولي الناديين و ان الشركة المنظمة للمعسكر ستصدر بيانآ تتحمل فيه المسئولية وتعتذر من خلاله لنادي كاظمة و لنادي تليفونات بني سويف المصري.

جاء بيان نادي الكاظمة على النحو التالي:

بيان توضيحي من نادي كاظمة



تابع نادي كاظمة الرياضي الاخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي اقيمت مساء الخميس 2024/7/18 امام نادي تليفونات بني سويف انتهت بتيجة 1/7 لصالح كاظمة وذلك في اطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم وعليه يود النادي بيان الاتي:

تقع مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية المقرر اقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة

لن تقام اي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسئولي الناديين المتباريين

تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسئولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ. من آثار تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة

تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المقروء مباشرة بعد نشر هذا البيان تعلن عن تحملها المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ وتتقدم باعتذار رسمي للناديين وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر.