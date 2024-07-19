مدرب الألومنيوم: كنا نواجه نادي القرن اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قدم هشام عبد المنعم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، التهنئة للأهلي، بعد الفوز بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.



وتحدث هشام عبد المنعم في تصريحات عبر تلفزيونية، حيث قال: "في البداية، مبروك للأهلي التأهل لدور الـ16، كنا نواجه فريقًا كبيرًا ونادي القرن، توجد فوارق في الإمكانات والقدرات".

وتابع: "لاعبو الألومنيوم نجحوا في تقديم مباراة راضي عنها، حيث مررنا بظروف صعبة، كما أننا لم نخض مباريات منذ 26 أبريل الماضي بعد انتهاء الدوري".

وأكمل: "كنا مفترض لنا خوض المباراة يوم 29 مايو الماضي ولكن اللقاء تأجل، منحنا اللاعبين راحة لمدة 35 يومًا، وقمنا بجمع اللاعبين 1 يوليو الماضي، وأقمنا فترة إعداد صغيرة استعدادًا للأهلي".