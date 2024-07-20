مدير الكرة بنادي تليفونات بني سويف يكشف تفاصيل أزمة المباراة الوهمية أمام كاظمة الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وليد عبد الهادي، مدير الكرة بنادي تليفونات بني سويف، تفاصيل المباراة الوهمية التي خاضها نادي كاظمة الكويتي أمام أحد الفرق الوهمية.

القصة بدأت عندما خاض كاظمة الكويتي مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف بحسب التعاقد الذي أبرمه النادي الكويتي مع الشركة المنظمة.

الأزمة اندلعت حينما أعلن النادي الكويتي فوزه بنتيجة 7/1 على تليفونات بني سويف، لتبدأ الأزمة بعدما أعلن الأخير أنه لم يخض هذه المباراة.

توضيح تليفونات بني سويف..

وقال وليد عبدالهادي أن نادي تليفونات بني سويف " اكتشفنا أن هناك فريقا لعب أمام كاظمة الكويتي باسم تليفونات بني سويف، وقمت بنشر بيان أننا لم نلعب وأننا نستعد لفترة إعداد.

وأضافا:" المنتحل جمع فريقا وهميا للقاء نادي كاظمة الكويتي في الإسكندرية، ونادي كاظمة كان عليه التأكد من هوية الفريق الذي يلعب معه، وتواصلنا مع رئيس وفد نادي كاظمة من أجل التأكيد على أن النادي لم يتلق أي رسالة بشأن لعب مباراة ودية، وفوجئنا بأننا مهزومين ونحن جالسون في البيت، وما حدث يعتبر عملية نصب مدبرة".