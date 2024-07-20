كواليس انتقال كريستو للصفاقسي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع اللاعب محمد الضاوي كريستو، قادمًا من النادي الأهلي، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.



جاء تعاقد الصفاقسي مع كريستو من أجل تدعيم صفوف الفريق التونسي، بالإضافة إلى افتقاد اللاعب للمشاركة مع المارد الأحمر.

وكان كريستو قد خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد كوكبة النجوم التي يشهدها الأحمر حاليًا.

وكان كريستو، قد وصل تونس مساء أمس الجمعة، وذلك من أجل التوقيع على العقود بشكل رسمي لينضم لصفوف الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد.. كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء".