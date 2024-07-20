فليك يحسم مصير روميو مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم هانزي فليك مدرب نادي برشلونة الاسباني مصير اللاعب أوريول روميو خلال الفترة المقبلة.

ويعيش روميو حالة من عدم الاستقرار حيث لا يزال مصيره غامضا مع برشلونة في الموسم المقبل لاسيما وأن لم يشارك في الموسم الماضي مع فريق برشلونة بشكل أساسي، ولعب في بعض المباريات كبديل بمعظم أوقات الموسم.

واستقرت إدارة برشلونة استمرار أوريول روميو مع الفريق خلال الموسم المقبل بحسب راديو كاتالونيا حيث أوضح التقرير أن الألماني هانسي فليك أخبر اللاعب أنه يثق به، كما أنه معجب بشخصيته وقدراته البدنية، ويراه مناسبًا لتدعيم خط الوسط، عطفا أن رحيله عن برشلونة لن يكون له أي تأثير إيجابي على اللعب المالي النظيف.

يمتلك صاحب الـ 32 عاما، عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد حتى يونيو 2026، أي أنه يتبقى موسمان في عقده مع البارسا.

وانتقل أوريول روميو للعب في برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من جيرونا الإسباني بمبلغ 3.5 مليون يورو.

ولعب روميو في الموسم الماضي مع البارسا 37 مباراة بجميع المسابقات، حيث نجح في صناعة هدفًا وحيدًا.