أسعار تذاكر مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن عملية تنظيم دخول وخروج الجماهير في الملاعب المصرية، أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر ضد نظيره الرأس الأخضر بتصفيات أمم أفريقيا.

وقامت شركة تذكرتي بفتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وسيفتتح الفراعنة مبارياته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بملاقاة الرأس الأخضر، يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بالقاهرة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

أسعار تذاكر مباراة مصر والرأس الأخضر

الدرجة الثالثة 75 جنيه

الدرجة الثانية 100 جنيه

الدرجة الأولى 150 جنيه

الدرجة المميزة 300 جنيه

وكان معسكر الفراعنة قد انطلق يوم 28 أغسطس بانضمام 6 لاعبين فقط، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، بقائمة تضم 27 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – المهدي سليمان – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان – خالد صبحي – محمد هاني – محمد حمدي – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد – محمد الشامي- أسامة فيصل.