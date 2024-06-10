نداء مهم لجميع مرضى الكلى في السودان .. سارع بالتسجيل

يناشد المركز القومي لامراض و جراحة الكلي جميع المرضي الفشل الكلوي الذين يتلقون عمليات استصفاء دموي(غسيل كلي) و زارعين الاعضاء داخل و خارج السودان بالتسجيل في الموقع الالكتروني المخصص المعلن هنا في فترة لا تتجاوز الاسبوعين لضمان التوزيع العادل و الكافي لمستهلكات و ادوية زراعة الكلي

و سوف يتم التوزيع ابتدءا من شهر يونيو ٢٠٢٤ علي حسب اعداد و اماكن المرضي المسجلين بالموقع

ادام الله عليكم نعمة الصحة و الامان

وأجاز اجتماع مشترك بين وزير الصحة الاتحادي ومدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى برنامج المنصة الإلكترونية لبيانات ومعاملات مرضى الكلى في السودان في وقت سابق من الشهر الماضي.

و تهدف المنصة لبناء قاعدة بيانات مركزية لمرضى الكلى في السودان من خلالها يمكن تسهيل التواصل بين المرضى ومراكز الغسيل ومراقبة الإمداد وموقف المستهلكات في جميع المراكز و توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من التقارير والإحصاءات من خلال بيانات المرضى التي يتم تسجيلها في المنصة

كما أن المنصة هي بمثابة حلقة وصل مباشرة بين المريض ومركز الغسيل والصيدلية والمركز القومى للكلى لتيسير وصولهم لخدمات الغسيل و ذلك للعمل على توفير سبل الراحة للمرضى.

و يتم التسجيل بالمنصة بخطوات سهلة و بسيطة بعد الدخول من خلال رابط المنصة تحتوي هذه الخطوات على بيانات المريض.

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