سفير الأمم المتحدة لدى أمريكا في مولد ميدان الخليفة ويفجر المفاجآت

كشف ماركس سلجر سفير الأمم المتحدة الأمريكية ، وعضو لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعضو الكونغرس الأمريكي ، الصديق الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، كشف تفاصيل حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً وتمتد جهودي في إطار عملية السلام بالسودان ، ودعم المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والمعارضة .
وقال ماركس في تصريحات حصرية من خلال لقائه بفضيلة الشيخ السيد كركاب بخيمة بالمولد النبوي الشريف بأم درمان ، بأن زيارته للسودان جاءت تلبية للسيد نبيل رئيس المجلس المدني السوداني الأمريكي ، وذلك لتفقد الأوضاع في البلاد ، وعكس صورة جيدة ومشرفة للولايات المتحدة ، كما تفقد سيادته عدد من الطرق الصوفية والكنائس ومشايخ الطرق الصوفية .
وهنأ المسلمون بالمولد النبوي الشريف والتقى كذلك بأعضاء المجلس السيادي وأعر بأن السودان بلد للتعايش السلمي ولابد من الوقوف معه وتحسين صورته .
وبحسب صحيفة الدار أكد فضيلة العارف بالله عوض السيد كركاب صاحب المبادرة بأن جهوده ستتواصل مع كافة الجهات من أجل سلام مستدام .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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