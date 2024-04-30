تكنولوجيا: علامة HONOR تحتل المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية في سوق الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة IDC في تقريرها الأخير عن أن العلامة التجارية *HONOR* إحتلت المركز *الأول* في سوق الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من عام 2024.

في هذا السياق، تحدث آرثر جو، أحد كبار محللي الأبحاث في IDC. “صعدت HONOR إلى المركز الأول بفضل مجموعة منتجاتها المتكاملة وسلسلة Magic 6 التي جاءت مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي الشهيرة.”

وخلال مقابلة إعلامية، أخبر أنطونيو وانغ، نائب الرئيس في IDC الصحفيين أن حصة HONOR المتميزة في السوق (سعر الجملة ≥ 600 دولار) تنمو بسرعة في الصين، وزادت الشحنات على أساس سنوي بنسبة 123.3٪ في الربع الأول من عام 2024، كما تم تصنيف حصة HONOR في السوق القابلة للطي على أنها ثاني أفضل شركة في الصين في الربع الأول من عام 2024. كما تجاوزت شحنة سلسلة Magic6 في الربع الأول إجمالي الشحنات للجيل السابق في الربعين الأولين، وذلك بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.