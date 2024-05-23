تكنولوجيا: خاتم Galaxy الذكي قد ينطلق للأسواق بسعر يتخطى سعر ساعة Galaxy Watch6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم عرض جهاز Galaxy Ring من سامسونج للعامة لأول مرة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في شهر فبراير.

وقد أكدت سامسونج أن الجهاز سيطرح في السوق في وقت لاحق من هذا العام وسيتم وضعه كبديل لساعة Galaxy Watch6 مع ميزات صحية مماثلة.

ووفقًا لأحدث المعلومات المسربة من Yogesh Brar، فإنه سيتم إطلاق Galaxy Ring في الولايات المتحدة بسعر يتراوح بين 300 و 350 دولارًا، لذا قد يكون أكثر تكلفة من خاتم Oura Smart Ring الحالي، والذي يتم عرضه حاليًا بسعر 349 دولارًا، ولكنه يحتوي على غلاف من التيتانيوم بدلاً من البلاستيك بهذا السعر.

ووفقًا لمعلومات من Android Authority، ستقدم سامسونج أيضًا اشتراكًا مدفوعًا تمامًا مثل Oura. ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان هذا ضروريًا للغاية لاستخدام الحلقة أو ما إذا كان اشتراك Samsung Health يفتح فقط ميزات صحية إضافية.

على أي حال، من المتوقع أن يكلف هذا الاشتراك أقل من 10 دولارات شهريًا. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل حول Samsung Galaxy Ring في حدث إطلاق Galaxy Unpacked في يوليو، حيث من المتوقع أيضًا الإعلان عن Galaxy Watch7.

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