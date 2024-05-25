تكنولوجيا: إطلاق الهاتف الذكي Redmi A3x مع معالج Unisoc T603 وشاشة 90 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Redmi رسميًا هاتف Redmi A3x في الأسواق العالمية، بدءًا من باكستان. يقدم الهاتف الذكي تصميمًا مشابهًا لـ Redmi A3، ومع ذلك، فهو يستبدل معالج MediaTek Helio G36 بمعالج Unisoc T603.

ومن ناحية التصميم، يحتوي Redmi A3x على ظهرًا زجاجيًا مع إعداد كاميرا دائري. ومن الامام، يحتوي الهاتف على شاشة IPS LCD مقاس 6.71 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز وتتضمن تقنية DC Dimming لتقليل إجهاد العين. ويوجد طبقة حماية على الجزء الأمامي والخلفي للجهاز من خلال Corning Gorilla Glass 3.

يتميز الهاتف بمعالج Unisoc T603، مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 3 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة MicroSD.

يبدأ سعر الهاتف الذكي من 18999 روبية باكستانية، والذي يتحول إلى حوالي 68 دولارًا. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف قريبًا في الهند والإمارات العربية المتحدة أيضًا.

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