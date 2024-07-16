تكنولوجيا: شركتي أوبو وإريكسون توقعان اتفاقية ترخيص مشترك لبراءات اختراع الجيل الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وقعت شركة أوبو وإريكسون اتفاقية تعاون عالمية بشأن الترخيص المتبادل لبراءات اختراع الجيل الخامس، حسبما أعلنت الشركتان اليوم.

وبموجب الصفقة متعددة السنوات، ستدفع شركة أوبو رسومًا لاستخدام تقنية 5G في أجهزتها المستقبلية، بينما سيتعاون الشركاء أيضًا في أنشطة اختبار الأجهزة والتسويق.

وقال Feng Ying، كبير مسؤولي الملكية الفكرية في شركة أوبو، إن الشراكة تعد خطوة أخرى لشركة أوبو لإنشاء محفظة IP (ملكية فكرية) صحية طويلة الأجل، وتتطلع الشركة المصنعة التي يقع مقرها في شنتشن إلى حل نزاعات الملكية الفكرية من خلال “المفاوضات الودية مع الاحترام المتبادل لقيمة براءات الاختراع“.

وقالت شركة إريكسون، من جانبها، إن اتفاقية الترخيص ذات حقوق الملكية ستسمح لشركة صناعة المعدات “بمواصلة الاستثمار في تقنيات الاتصالات الأساسية“.

ويأتي هذا الإعلان بعد عدة أشهر من تسوية نزاع براءات الاختراع بين شركتي أوبو ونوكيا.

نحن حاليًا نعتبر في فترة إعادة توقيع اتفاقيات الشراكة الحالية، حيث قامت نوكيا بالفعل بتوسيع شراكتها مع سامسونج وأبل وأونر للأجهزة، باستخدام التكنولوجيا الخلوية من الجيل التالي.

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