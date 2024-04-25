شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعتزم زيارة الصين الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزامه زيارة الصين في الشهر المقبل، دون الكشف عن موعد محدد للزيارة.

وقال بوتين أمام الاتحاد الروسي لرجال الأعمال ورجال الصناعة يوم الخميس:"أعتزم القيام بزيارة في شهر مايو".

مراسم تنصيب بوتين

ومن المقرر إقامة مراسم تنصيب بوتين لفترة خامسة كرئيس لروسيا في السابع من الشهر المقبل، ولذا فإن الزيارة قد تكون الأولى له للخارج في ولايته الأحدث.

وتُعد الصين الحليف الأهم لروسيا في غزو الكرملين واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

ومن الناحية الظاهرية، تتخذ الصين موقفًا محايدًا بشأن الحرب، ولكنها لم تشجب موسكو رغم مناشدة الدول الغربية لبكين بدعم أوكرانيا.

ولم تفرض بكين أيضًا أي عقوبات على روسيا، واتسع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بشكل كبير منذ بدء الحرب.



وزار رئيس الدولة وزعيم الحزب الصيني شي جين بينج بزيارة دولة إلى موسكو لعدة أيام في مارس عام 2023.

وأشاد الساسة الروس، وكان آخرهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، بالصين بشكل متكرر باعتبارها شريكًا في الحرب ضد الغرب.

الضغط على موسكو

من جهة أخرى، مازال الساسة الغربيون يحاولون إقناع الصين بممارسة مزيد من النفوذ على القيادة الروسية، ودعوة موسكو لإنهاء الحرب.