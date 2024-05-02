أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الإيراني ​حسين أمير عبداللهيان​، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التّصعيد والتّهدئة، لا سيّما إنهاء الحرب في ​قطاع غزة​؛ وإدخال المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قطر بحث مع نظيره الإيراني بسبل خفض التصعيد وإنهاء الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.