السكان في نيروبي يواجهون عمليات إخلاء قسري

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت دولة كينيا، فيضانات نتج عنه جرف منازل الناس وسبل عيشهم، ووفاء العديد من الأشخاص الآخرون، والبعض فقد ضحاياها.

ضحايا الفيضانات

بالنسبة لويني ماكيندا، قتلت الجرافة ابنها البالغ من العمر 17 عاما الذي كان يحاول إنقاذ شيء ما من أنقاض الفيضانات والجرافة في محاولة لكسب القليل من المال لمساعدة أسرته على البقاء على قيد الحياة في الظروف الاقتصادية القاسية في حي ماثاري الفقير، في العاصمة الكينية نيروبي.

في خضم هطول الأمطار الغزيرة في نيروبي، كينيا، يواجه سكان ماثاري عمليات إجلاء قسري من منازلهم.

أمرت الحكومة الكينية بإجلاء الناس من المناطق المعرضة للفيضانات، مما أدى إلى هدم المنازل وفقدان حياة شخص واحد على الأقل في المشاجرة الناجمة عن عمليات الإخلاء القسري.

تحزن ويني ماكيندا البالغة من العمر خمسة وثلاثين عاما ، وهي أم عزباء لثمانية أطفال ، على مقتل ابنها إيان هنري أوتينو البالغ من العمر 17 عاما. قتلت عندما سحقت الجرافة جمجمته.

تشرح الأم الحزينة كيف قامت بمفردها بتربية المتوفى حتى المدرسة الثانوية على أمل أن يساعدها في المستقبل، لقد درسته حتى الصف الثالث ، المدرسة الثانوية، كل ذلك! ليس لديه أب ولا جدة ولا جد، أنا المزود الوحيد، تنهمر الدموع على وجهها ، وتصرخ بألم ، من سيساعدني! من سيساعدني!"

لا يزال جثمان الصبي الصغير ملقى في المشرحة ، على الأرض ومعرض لخطر التحلل لأن الأم لا تستطيع تحمل تكلفة التبريد أو التحنيط.

منذ وفاة طفلي ، فهو في المشرحة دون رعاية لقد وجدته هناك للتو، لم يتم تحنيط جسده، لم يكن لدي سوى أجرة أعطاني إياها أصدقائي".

وشاهد السكان يوم الأربعاء بلا حول ولا قوة الحفارات والجرافات وهي تهدم منازلهم بينما كانت الشرطة تلقي الغاز المسيل للدموع على أولئك الذين حاولوا إنقاذ البضائع.

ميليسنت أوتوندو، 48 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال وصاحبة عمل، تحملت فقدان منزلها وعملها البالغ من العمر 20 عاما.

وتروي كيف قام مهندسو الموقع بتمييز المبنى الذي يضم متجرها للهدم، مما دفع السكان الانتهازيين إلى اقتحام وسرقة مخزونها بالكامل.

بعد أن لجأت مؤقتا إلى أحد الفصول الدراسية في مركز ماثاري نورث أدفنتست التعليمي، تواجه أوتوندو وآخرون مثلها التحدي الذي يلوح في الأفق المتمثل في العثور على سكن بديل.

وتنشأ هذه الحاجة الملحة في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الكيني ويليام روتو بإعادة فتح المدارس يوم الاثنين 13. وقد وعدت الحكومة العائلات التي تم إخلاؤها بما يعادل 75 دولارا للانتقال.

وتفيد الحكومة الكينية أن أكثر من 200 شخص فقدوا حياتهم وأن أكثر من 200,000 شخص قد نزحوا منذ مارس بسبب الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمر.