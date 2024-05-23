اخبار العالم

حريق ضخم في مصفاة حمص وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر سورية، بأن حريقا ضخما اندلع في الوحدة 100 بمصفاة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء من المصفاة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.

 

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حجم الحريق وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود فوق مكان الحريق.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن قائد فوج إطفاء حمص أنه: "اندلع حريق في إحدى وحدات مصفاة حمص وفوج الإطفاء والدفاع المدني وكوادر إطفاء المصفاة يعملون للسيطرة عليه".

وقبل سنوات أخمدت كوادر الإطفاء حريقا بوحدة التقطير 100 بمصفاة حمص نتيجة تسرب من إحدى مضخات النفط الخام.

ac720c3909.jpg
575d0456a5.jpg
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا