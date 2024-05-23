جنرال إسرائيلي: اجتياح رفح سيؤدي لفقدان الاحتمال بالانتصار على حماس

أشار مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك مجددا اليوم، إلى أن "حجم سلاح البرية اليوم لا يسمح للجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها في قطاع غزة، لأنه سيضطر إلى نقل قواته إلى مهام أخرى. وسيعود مقاتلو حماس إلى هذه المناطق لينشأ وضع لا يتمكن فيه الجيش الإسرائيلي من هزمهم ولو في منطقة قتالية واحدة".

وأضاف بريك، في مقاله المنشور في صحيفة "معاريف"، أنه لو صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على توصية وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي في بداية الحرب على هجوم متزامن ضد حماس وحزب الله، "لكنا نتواجد اليوم في حرب إقليمية شاملة ستدمر إسرائيل".

وتابع أن مهاجمة القنصلية الإيرانية في دمشق، التي قادها غالانت وهليفي، أدت إلى انضمام إيران مباشرة إلى الحرب ضد إسرائيل، "الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة وحتى إلى حرب عالمية ثالثة".

وأفاد بريك بأن غالانت وهليفي هما مهندسا اجتياح رفح. ورأى أن "هذا الهجوم حاليا سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على جعل حماس تنهار. وسيلحق ضررا لا يوصف بعلاقاتنا مع الدول الصديقة لنا في العالم والدول العربية التي صنعت سلاما معنا".

وحذر من أنه "حتى لو نجحنا في القضاء على كتائب حماس الأربع في رفح، وأخلينا جميع المليون لاجئ بهدوء نسبي، لا نزال ملزمين أن نتذكر أنه في نهاية الهجوم سنسحب قواتنا من رفح عاجلا أم آجلا مثلما فعلنا ذلك في جميع المناطق في قطاع غزة التي احتللناها حتى الآن، وستعود حماس إليها ويرمم كل شيء من جديد. ونتائج هذا الهجوم ليس فقط أنها لن تقربنا من الانتصار على حماس، وإنما العكس هو الصحيح، وسيتسبب بشكل مؤكد بفقدان الاحتمال بالانتصار وبأزمة شديدة مع المصريين التي من شأنها إنهاء السلام بين إسرائيل ومصر، وهذه ستكون الضربة الأشد لأمن إسرائيل".

ورأى بريك أن اجتياح رفح عزز عزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت. "وقرار المدعي هو وصمة رهيبة على الجيش والدولة عموما، ولن يُمحى أبدا وسيلحق أضرارا بنا في كافة المجالات، وسنتحول إلى دولة منبوذة في العالم".