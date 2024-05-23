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قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المكتب الرئاسي في سول اليوم الخميس أن زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان سيعقدون أول قمة ثلاثية لهم منذ أكثر من أربع سنوات في سول يومي 26 و27 مايو الجاري.

وقال نائب مستشار الأمن القومي كيم تاي هيو إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد المقبل قبل اجتماعهما الثلاثي يوم الاثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الثلاثة سيصدرون بيانا مشتركا بعد القمة بشأن ستة مجالات من بينها الاقتصاد والتجارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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