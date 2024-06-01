"حزب الله": نفذنا هجومًا بمسيّرات على ضباط وجنود العدو من الفصيل المدرع بثكنة يفتاح وحققنا إصابات

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏استهداف العدو لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرات ‏انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح استهدفت أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط إصابات في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق اكاسيا مجدل سلم في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك وسط اعتداءات إسرائيلية منذ الصباح وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه المواقع الإسرائيلية.