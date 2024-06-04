قوى الامن عمّمت صورة الموقوفين "Jovi" و"Appo" لقيامهما بالتعدّي جنسيًّا على العديد من القُصَّر

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين: ج. م. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Jovi" وع. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Appo الذي تبين بحسب اعترافات الضحايا والموقوفين، قيامهما بالتعدّي جنسيًّا على العديد من القُصَّر، منهم من لا تزال هويّته مجهولة حتّى اللحظة".
وطلبت المديريّة العامّة ممّن وقع ضحية أعمالهما، الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة على الرقم: 293293/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، مؤكدةً أنّ "المعلومات المتعلّقة بالضحايا ستبقى سريّة للغاية، وطيّ الكتمان".
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