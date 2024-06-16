الجيش: توقيف مواطنين في بلدة نبحا لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 15/ 6/ 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة نبحا - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ا.) و(خ.ا.) لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية، وضبطت في حوزتهما سيارة غير قانونية، وأسلحة وذخائر حربية، وأدوات لقطع الأشجار، وكمية من حشيشة الكيف. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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