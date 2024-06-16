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الجيش: توقيف مواطنين في بلدة نبحا لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية

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اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 15/ 6/ 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة نبحا - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ا.) و(خ.ا.) لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية، وضبطت في حوزتهما سيارة غير قانونية، وأسلحة وذخائر حربية، وأدوات لقطع الأشجار، وكمية من حشيشة الكيف. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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