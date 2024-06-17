الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه عبَر من لبنان إلى المجال البحري المجاور لعكا

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "في وقت سابق صباح اليوم، اعترضت الدّفاعات الجوّيّة هدفًا جوّيًّا مشبوهًا عَبَر من ​لبنان​ إلى منطقة المجال البحري المجاور لمدينة عكا"، مشيرًا إلى أنّه "لم يتمّ تفعيل الإنذارات وفق السّياسة المتّبعة، ولم تقع إصابات".

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