مسؤولان فلسطينيان: لقاء بين حركتي فتح وحماس في بكين في نهاية الأسبوع للتباحث في سبل "إنهاء" الانقسام

أعلن مسؤولان فلسطينيان أن حركتي فتح وحماس ستجتمعان في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية، في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للتباحث في سبل "إنهاء" الانقسام والوضع الراهن.

وأكد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم لوكالة "فرانس برس" أن اللقاء سيعقد في الصين في العشرين والحادي والعشرين من شهر تموز الجاري، وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد اجتماع الفصائل.

وأكد صيدم أن "هدف هذا اللقاء هو إنهاء حالة الانقسام على ارضية ان يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على شكل العلاقة بين الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة".

وأكد عضو في اللجنة التنفيذية لفتح فضل عدم كشف هويته في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع بين الحركتين تقرر، وأنه "سيكون قبل ساعات من اجتماع باقي الفصائل بشكل مشترك".

ولم يفصح هذا المسؤول عن تفاصيل هذا اللقاء، مشيرا الى ان الصين طلبت من المسؤولين الفلسطينيين "تجنب الحديث عن اللقاء".

وسيرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، فيما سيرأس وفد حركة فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول، وفق مصادر فتح.

ولم تدل حماس على الفور بأي تعليق.

وكانت الفصائل الفلسطينية التقت في شهر نيسان الماضي في العاصمة بكين، وكذلك حماس وفتح، وتم الاتفاق على اجتماع آخر في حزيران الماضي لكن هذا الاجتماع تم تأجيله.