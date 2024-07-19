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مركزه في منطقة صحراوية.. زلزال بقوة 7.3 ريختر يضرب تشيلي

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د ب أ - سانتياجو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مركزه في منطقة صحراوية.. زلزال بقوة 7.3 ريختر يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر شمالى تشيلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات التشيلية أن رجلا لقي حتفه في مدينة كالاما.

زلزال تشيلي

وقال ميجيل باليستيروس رئيس الإدارة المحلية لإقليم إيل لوا: "بوسعنا أن نستبعد احتمال أن تكون الوفاة ناجمة عن انهيار مبنى أو أضرار لحقت بالبنية الأساسية. ومن المرجح أن تكون أسباب طبية وراء وفاة الرجل".
وذكر مركز بحوث الزلازل في تشيلي أن مركز الزلزال كان في منطقة صحراوية على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب سان بيدرو دي أتاكاما ووقع في حوالي الساعة العاشرة مساء الخميس بالتوقيت المحلى (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة).
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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